Стая собак в прикамской деревне загнала детей в ледяную воду Прокуратура организовала проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В д. Лужково Очёрского округа стая собак напала на гуляющих детей и загнала их в местный водоём. Информация распространилась вечером 5 апреля в пермских соцсетях.

В публикации сообщалось о том, что стая из 9-15 собак напала на двух девочек, которым пришлось стоять по пояс в воде, пока не появилась возможность уйти. К посту прилагалось видео, записанное от лица одной из пострадавшей. На нём видно, что дети находятся в воде, а на берегу стоят собаки, которые лают и пытаются войти в водоём.

По данному факту прокуратура Очёрского района организовала проверку. Как сообщает пресс-служба надзорного органа Прикамья, исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев будет дана оценка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. На контроль поставлен ход процессуальной проверки, которую организовали правоохранительные органы.

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