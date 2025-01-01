Крематорий в Перми могут открыть весной следующего года Он будет находиться на Северном кладбище Поделиться Твитнуть

участок, где собираются построить крематорий / фото: kadbase.ru

К апрелю 2026 года в краевой столице откроют крематорий на территории Северного кладбища. Объект построят в два этапа.

На первом этапе предусмотрено строительство одноэтажного здания, где будут производственные и административные помещения. Также планируется сделать траурный зал и установить две печи. Планируется, что эти работы выполнят до 1 апреля 2026 года. Второй этапе должен быть завершён до конца 2029 года. До этого времени установят ещё две печи, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на департамент дорог и благоустройства администрации Перми.

Как ранее писал «Новый компаньон», в августе прошлого года Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестпроекту строительства нового крематория на Северном кладбище в Перми. Статус позволил инициатору АО «Пермский региональный оператор ТКО» получить участок для реализации проекта без проведения торгов. Строительство крематория обойдётся в 358 млн руб.

Комплекс мощностью 15 тыс. кремаций в год возведут на земельном участке площадью 4,57 га. На строительство печей выделят 77,8 млн руб.

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