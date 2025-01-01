На Пермский край надвигаются грозы с дождями и градом Температура воздуха днём не поднимется выше +22° Поделиться Твитнуть

По информации Пермского ЦГМС, в четверг, 5 июня, на погодные условия в регионе окажет влияние теряющий силу циклон. Это приведёт к формированию во второй половине дня кучево-дождевых облаков, которые вызовут дожди и грозы по всей территории Прикамья. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, с усилениями до 16 м/с во время грозы.

Согласно данным ГИС-центра ПГНИУ, на западе региона активная конвекция и грозовая деятельность отмечалась уже в утренние часы. Из-за холодных воздушных масс в средней тропосфере, грозы в течение дня могут сопровождаться выпадением мелкого, но сильного града.

Температура воздуха днём поднимется до +17…+22°С. В Перми прогнозируется около +20°С.

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