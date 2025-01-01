Пермский перевозчик объяснил срыв рейсов общественного транспорта Речь идёт о маршрутах №2, 60 и 80 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский перевозчик ООО «АААавто», обслуживающий маршруты №2, 60 и 80, извинился перед пассажирами за срывы рейсов.

По словам директора «АААавто» Александра Антипина, невыход некоторых автобусов на линию связан с недобором кадров.





«В ближайшее время всё будет исправлено», — добавил Антипин.





Департамент транспорта отметил, что по контракту за срыв рейсов установлена финансовая ответственность перевозчика. Предприятию поставлена задача перераспределить ресурсы и не допускать роста интервалов движения на маршрутах. В первую очередь необходимо обеспечить транспортом маршрут №80.





Перевозчик продолжает активный набор водителей для стабилизации движения. Дептранс следит за ситуацией.





Ранее также сообщалось , что с 5 по 8 июня в Перми будут введены временные остановки на маршрутах общественного транспорта в связи с религиозными праздниками «Семик» и «Троица» — около Южного кладбища и «Банная гора».





Это коснётся автобусов № 1, 5, 8, 14, 33, 75, 22, 23, 32 и 58.

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