В Перми добавят временные остановки на маршрутах общественного транспорта Это связано с религиозными праздниками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 5 по 8 июня в Перми будут введены временные остановки на маршрутах общественного транспорта в связи с религиозными праздниками «Семик» и «Троица».

Как передаёт департамент транспорта администрации Перми, на маршрутах, следующих через Южную дамбу, добавится остановка около Южного кладбища. Это коснётся автобусов № 1, 5, 8, 14, 33 и 75.





Кроме того, временные остановки будут введены для маршрутов № 22, 23, 32 и 58. Эти автобусы будут останавливаться в обоих направлениях у кладбища "Банная гора".





Ранее также сообщалось , что с 1 июня на маршруты №1, 14, 15, 27 и 53 выйдут автобусы особо большого класса. Автобус №12 будет ходить через «Мачтобазу» и «Порт Пермь», №47 будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод», а его конечной остановкой станет «Аэропорт Бахаревка». В то же время, маршрут №59 перестанет заезжать на эту остановку, следуя до остановки «М/р Нагорный».





С 15 июля автобус №67 будет перенесён на ул. Пушкина до конечной остановки «Улица Куфонина». В Орджоникидзевском районе маршрут №77 с литерой «К» будет выделен в маршрут №78. А кольцевой маршрут №21 упростят из-за дублирования другими маршрутами.

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