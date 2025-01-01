Летом 2025 года в Перми изменится движение ряда автобусных маршрутов Нововведения начнутся уже с 1 июня текущего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент транспорта администрации Перми сообщает о том, что летом 2025 года в краевой столице изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов.

В частности, с 1 июня на маршрут №27 выйдут автобусы особо большого класса. Также «гармошки» начнут работать на маршрутах №1, 14, 15 и 53.

Изменится путь следования автобуса №12. Он пройдёт через «Мачтобазу» и «Порт Пермь», при этом количество маршрутов на рейсе будет увеличено. При этом автобус №47 будет перенаправлен до остановки «Гравийный завод», а в Индустриальном районе его конечной остановкой станет «Аэропорт Бахаревка». В то же время маршрут №59 перестанет заезжать на эту остановку, следуя до остановки «Микрорайон Нагорный».

С 15 июля автобус №67 будет перенесён на ул. Пушкина и организован до конечной остановки «Улица Куфонина». При этом на маршруте №14 тоже начнут работать автобусы-«гармошки».

В Орджоникидзевском районе маршрут №77 с литерой «К» будет выделен в маршрут №78. А кольцевой маршрут №21 упростят из-за дублирования другими маршрутами.





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