Спрос жителей Перми на автомобильные путешествия за год вырос на 46%
Наибольшей популярностью среди пермяков пользуется Санкт-Петербург
По данным «Авито», за последний год интерес жителей Перми к автомобильным путешествиям увеличился на 46%. Об этом пишет газета «Пятница».
Наибольшей популярностью среди пермяков пользуется Санкт-Петербург: заказы на трансферы в этот город из Перми выросли в шесть раз. Также остаётся востребованным отдых в горной местности — интерес к поездкам на Алтай увеличился в четыре раза за год.
Не дожидаясь, пока пляжный сезон наберёт обороты, жители Перми активно бронируют трансферы на курорты Черноморского побережья. Например, спрос на перевозки в Сочи вырос на 69% по сравнению с прошлым годом. Заметно возрос интерес и к поездкам в Москву: годовой рост спроса составил 105%.
В масштабах всей России наблюдается значительный рост спроса на такие направления, как Китай, Армения, Сочи, Грузия и Ялта.
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