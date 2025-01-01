Спрос жителей Перми на автомобильные путешествия за год вырос на 46% Наибольшей популярностью среди пермяков пользуется Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

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По данным «Авито», за последний год интерес жителей Перми к автомобильным путешествиям увеличился на 46%. Об этом пишет газета «Пятница».

Наибольшей популярностью среди пермяков пользуется Санкт-Петербург: заказы на трансферы в этот город из Перми выросли в шесть раз. Также остаётся востребованным отдых в горной местности — интерес к поездкам на Алтай увеличился в четыре раза за год.

Не дожидаясь, пока пляжный сезон наберёт обороты, жители Перми активно бронируют трансферы на курорты Черноморского побережья. Например, спрос на перевозки в Сочи вырос на 69% по сравнению с прошлым годом. Заметно возрос интерес и к поездкам в Москву: годовой рост спроса составил 105%.

В масштабах всей России наблюдается значительный рост спроса на такие направления, как Китай, Армения, Сочи, Грузия и Ялта.

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