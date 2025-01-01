Алёна Бронникова Проект строительства электрозаправок в Прикамье лишился статуса приоритетного Стали известны причины принятого решения Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Прикамье 21 мая было принято решение о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) по строительству сети зарядных станций для электротранспорта. Как указано в протоколе мероприятия, основанием стало заявление инвестора ООО «Пункт Е Ра».

Как сообщили учредители ООО, федеральная компания «Пункт Е» и пермская Корпорация ПСС, за неполные два года реализации проекта в эксплуатацию было введено 18 из 30 запланированных станций быстрой зарядки. Установка велась при поддержке администрации Перми, краевого минэка и ПАО «Россети Урал».

«Реализация оставшейся части проекта (12 станций) была приостановлена из-за сложностей с подбором подходящих локаций. Хотя было рассмотрено более 100 потенциальных площадок, большинство из них не соответствовало требованиям проекта. В связи с высокой сложностью реализации, существенным увеличением сроков и стоимости с проекта был снят статус приоритетного», — рассказали «Новому компаньону» представители компании.

В частности, в некоторых случаях стоимость технологического присоединения оборудования превышала стоимость самих зарядных станций в разы, что делало проект экономически нецелесообразным. Другие площадки попадали под специфические ограничения земельного законодательства, и это исключало или сильно затрудняло возможность их использования для нужд зарядной инфраструктуры.

Несмотря на прекращение статуса ПИП, дочерняя структура Корпорации ПСС — АО «МБКИ» взяла на себя обязательства по достижению плановых показателей проекта. Планируется, что оставшиеся 12 станций установят в Пермском крае до конца 2025 года.

Напомним, проект получил статус приоритетного в 2023 году. В течение 2023 и 2024 годов планировалось возвести 30 быстрых ЭЗС Корпорации ПСС с программным обеспечением от «Пункт Е». Его реализация была оценена в 102,5 млн руб.

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