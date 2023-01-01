Алёна Бронникова Объём инвестиций в создание пермской сети электрозаправок составит 102,5 млн рублей Срок реализации – 2023-2024 годы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Компания ООО «Пункт Е Ра» представила на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Прикамья инвестиционный проект «Строительство сети зарядных станций для электротранспорта на территории Пермского края». Общий объём инвестиций оценён в 102,5 млн руб.

Согласно опубликованному на сайте краевого минэкономразвития протоколу заседания, члены совета приняли решение присвоить проекту статус приоритетного. Срок его реализации запланирован на 2023-2024 годы.

Ранее сообщалось о намерении федеральной сети «Пункт Е» открыть на территории региона до конца текущего года совместно с пермской Корпорацией ПСС 15 заправочных станций для электромобилей (ЭЗС). Предполагается, что Корпорация ПСС предоставит заправки собственного производства, а «Пункт Е» — снабдит их программным обеспечением и своим брендом. В целом за два года организации в рамках договорённости запустят 30 быстрых ЭЗС.

По данным сайта checko.ru, ООО «Пункт Е Ра» было учреждено 4 июля 2023 года АО «МБКИ», являющимся подразделением Корпорации ПСС, и федеральной сетью ООО «Пункт Е». Генеральный директор — Максим Политов. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями.





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