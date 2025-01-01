Пермячку обязали вернуть 700 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
Она незаконно оформила документы на получение маткапитала
Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как установил суд, пермячка обратилась в органы ЗАГС для регистрации факта рождения фактически несуществующего ребёнка. Для этого женщина представила недостоверные свидетельские показания третьего лица в качестве подтверждения. После оформления необходимых документов мошенница воспользовалась правом на получение материнского капитала и других социальных выплат.
По итогам судебного разбирательства виновной назначили штраф. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осуждённой более 700 тыс. руб.
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