Пермячку обязали вернуть 700 тысяч рублей за несуществующего ребёнка Она незаконно оформила документы на получение маткапитала Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, пермячка обратилась в органы ЗАГС для регистрации факта рождения фактически несуществующего ребёнка. Для этого женщина представила недостоверные свидетельские показания третьего лица в качестве подтверждения. После оформления необходимых документов мошенница воспользовалась правом на получение материнского капитала и других социальных выплат.

По итогам судебного разбирательства виновной назначили штраф. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав с осуждённой более 700 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», с 12 мая в Пермском крае введены разовые пособия для студенток, родивших детей в 2025 году. Сумма выплаты установлена в 140 154 руб. Право на получение средств имеют студентки колледжей, техникумов и вузов, а также выпускницы, завершившие обучение не более чем за девять месяцев до рождения ребёнка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.