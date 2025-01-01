За рождение ребёнка студенткам Прикамья начали выплачивать по 140 тысяч рублей Такая же выплата положена родившим жёнам участников СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 12 мая в Пермском крае введены разовые пособия для студенток, родивших детей в 2025 году. Сумма выплаты установлена в размере 140 154 руб. Право на получение средств имеют студентки колледжей, техникумов и вузов, а также выпускницы, завершившие обучение не более чем за девять месяцев до рождения ребёнка.

Помимо этого, аналогичная поддержка предусмотрена для жён военнослужащих, участвующих в СВО. Власти отмечают, что данная инициатива расширяет существующие региональные меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщает «Рифей».

С 12 мая в многофункциональных центрах (МФЦ) края стали доступны ещё две новые социальные услуги. Начался приём заявлений от граждан для определения нуждаемости семьи в компенсации части родительской платы за детские сады, а также на проведение государственной экспертизы условий труда.

Стоит отметить, что услуги Министерства труда и социального развития Пермского края традиционно пользуются высоким спросом среди посетителей МФЦ. В настоящее время в центрах «Мои документы» предоставляется 77 социальных услуг. С начала года специалисты обработали около 80 тыс. обращений, направленных в данное ведомство.

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