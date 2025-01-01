В Прикамье не хватает учебников по истории и биологии Поделиться Твитнуть

Общероссийский народный фронт

Жители с. Нижний Лып Большесосновского муниципального округа Пермского края обратились с жалобой на нехватку учебников по истории и биологии для школьников. Об этом сообщили активисты «Народного фронта».

Родители учащихся выразили недовольство тем, что местные органы власти не решают проблему обеспечения необходимыми пособиями.

Представители министерства образования в ответ на запрос «Народного фронта» сообщили, что учащиеся 8-9 классов были полностью обеспечены учебниками на 2024/25 учебный год. Хоть учебники истории, используемые в школе, и не входят в федеральный перечень, их применение не противоречит нормам законодательства.

Однако учебники эксплуатируются уже около десяти лет, при установленном сроке использования не более пяти лет. Родители также сообщают, что с учебниками по биологии ситуация ещё хуже: восьмиклассники вынуждены учиться по учебникам, предназначенным для седьмого класса.

Власти заверили, что был заключён договор на централизованную поставку государственных учебников для 5-9 классов во все учебные заведения Пермского края, и в наступающем учебном году ученики Нижнелыпской школы смогут полноценно изучать историю и биологию по новым учебникам.

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