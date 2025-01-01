В УКС Прикамья сообщили, когда заработает спорткомплекс «Юность» в Лысьве Единственный в городе бассейн закрыт уже несколько лет Поделиться Твитнуть

Открытие бассейна в Лысьве случится в начале следующего года. Об этом на запрос активистов «Народного фронта» сообщили в Управления капитального строительства Пермского края.

Напомним, единственный бассейн в Лысьве уже несколько лет не функционирует. Местные жители, желающие заниматься плаванием и другими водными видами спорта, вынуждены посещать соседний город. Ремонтные работы крыши спортивного комплекса «Юность», где расположен бассейн, неоднократно откладывались, а в прошлом году и вовсе были приостановлены из-за недобросовестных действий подрядчика.

Перед наступлением зимних холодов строительная компания «Уралэлектрострой» выполнила утепление чердачного помещения спорткомплекса, затратив на это 1,7 млн руб. Благодаря этому системы водоснабжения и сама чаша бассейна сохранились в надлежащем состоянии.

Возобновление реконструкции запланировано на июль, а завершение всех работ ожидается в первом квартале 2026 года.

Представители «Народного фронта» настоятельно призывают органы власти осуществлять тщательный контроль строительных работ на данном объекте.

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