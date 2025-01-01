Ритейлеры спорят из-за прав на бренд бывшей пермской торговой сети «Семья» «Инстамарт Сервис» подала иск к «Ленте» Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Компания «Инстамарт Сервис», входящая в структуру сервиса доставки «Купер», подала иск в суд по интеллектуальной собственности к МКПАО «Лента», сообщает «Ъ-Прикамья».

Истец требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Сеть магазинов «Семья» из-за его неиспользования, как сообщается на сайте «Электронное правосудие».





«Лента» также обратилась в Роспатент с просьбой отменить регистрацию некоторых товарных знаков «Купера», которые содержат изображение зелёного человечка.





В «Ленте» утверждают, что данный логотип схож с брендом «Семья», который они приобрели в 2021 году. Логотип «Купера» был изменен после ребрендинга в 2024 году.





Напомним , летом 2021 года «Лента» заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья». Цена сделки — 2,45 млрд руб. Покупателем выступало ООО «Лента» — косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».





Добавим, что группа компаний «Семья» являлась четвёртым по величине ритейлером в Пермском крае.

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