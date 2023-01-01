Новым управляющим пермскими магазинами сети «Лента» назначена Олеся Форос Ранее она руководила дивизионом «Волга» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сменился директор ООО «Большая семья», которое управляет гипермаркетом «Лента» в ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера. Занимавший эту должность с ноября 2022 года Роман Волчков решил покинуть компанию, на его место назначена Олеся Форос. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о смене руководителя была внесена в ЕГРЮЛ 13 февраля.

Как сообщается на сайте «Ленты», «Олеся Форос получила повышение, а дивизион Урал — нового директора». В компании пояснили, что назначение состоялось на прошлой неделе. На должность она перешла с поста регионального директора "Волги-3". Под руководством операционного директора Руслана Ардовского Форос будет отвечать за развитие дивизиона "Урал", его финансовые показатели и доходность.

Как выяснил «Коммерсант-Прикамье», Олеся Форос в сети «Лента» работает с 2019 года. До этого была директором гипермаркета «Магнит» в Ульяновской области.

Напомним, «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, летом 2021 года заключила соглашение о покупке Группы компаний «Семья». Цена сделки — 2,45 млрд руб. Покупателем выступало ООО «Лента» — это косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».

Группа компаний «Семья» являлась четвёртым по величине ритейлером в Пермском крае. Она управляла 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома.

В результате покупки сети «Семья» доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Прикамье увеличилась до 7%.

Сейчас «Лента» завершает ребрендинг бывшей пермской сети. Во всех магазинах «Семья» в Перми и Пермском крае начала работать программа лояльности федерального ритейлера.

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