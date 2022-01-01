Елена Синица Назначен новый управляющий пермскими «Лентами» Им стал Роман Волчков Поделиться Твитнуть

Директором ООО «Большая семьЯ» (управляет гипермаркета «Лента» в пермском ТРК «Семья» и другими крупноформатными магазинами ритейлера в регионе) назначен Роман Волчков. Соответствующая информация появилась в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе «Ленты», Роман Волчков теперь также является новым директором дивизиона «Урал», куда входит и Пермь.





Роман Волчков окончил Волгоградский государственный университет. Карьеру в ритейле начал в 2007 году, заняв пост директора гипермаркета «Карусель». Последние семь лет работал в компании X5 Group на позициях регионального директора и руководителя направления операционной эффективности.





Ранее сообщалось, что пермские гипермаркеты «Семья» стали «Гипер Лентами».

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