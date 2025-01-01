В Перми ребёнок потерял сознание в автобусе В салоне не было кондиционера Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 4 июня в автобусе № 109, следовавшем от пермского автовокзала до Култаево, девочка потеряла сознание из-за духоты в салоне. Как сообщает сайт perm.aif.ru, в транспорте не работал кондиционер и находилось много пассажиров.

Вскоре ребёнок пришёл в себя, поэтому она и её подруга вышли из автобуса. Водителю пришлось остановить транспорт, так как им нужно было дождаться родителей на трассе.





При этом автобус не продолжил движение — кондуктор принимала решение о вызове скорой помощи. Простой вызвал недовольство у пассажиров. Водитель сообщил, что диспетчер запретил продолжать поездку до прибытия родителей девочки.





Некоторые пассажиры не выдержали задержки и начали выходить из автобуса, чтобы продолжить путь пешком.





Также сообщается, что ещё одному ребёнку в автобусе стало плохо — он потерял сознание и его стошнило.





Ранее также сообщалось, что днём 3 июня в Перми во время движения на линии задымился новый автобус маршрута №77. Причина — перегрев тормозных колодок.

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