Прокуратура взяла на контроль отсутствие уличного освещения в Прикамье
Жители самостоятельно обратились в ведомство
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Прокуратура Губахи Пермского края нашла нарушения по безопасности дорожного движения в п. Углеуральский.
Как сообщает надзорное ведомство, ранее жители посёлка коллективно обратились в прокуратуру.
В ходе проверки выяснили, что на нескольких улицах нет света. В их числе — центральные — ул. 150 лет КУБ, ул. Комсомольская, ул. Железнодорожная, ул. Базовая, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Черняховского, ул. Шахтера, ул. Луговая, ул. 2-я Коммунистическая и ул. Белинская.
Также прокуратура обнаружила, что в некоторых частях посёлка нет остановочных павильонов.
Главе Губахинского МО направили предписание. Оно было удовлетворено. Прокуратура контролирует устранение нарушений.
Ранее также сообщалось, что в Чусовом Пермского края прокуратура обязала поставщика тепла и горячей воды привести в порядок сети теплоснабжения. Теплотрассы находятся в плохом состоянии: отсутствует теплоизоляция и имеются следы коррозии. Суд постановил восстановить теплоизоляцию и антикоррозионное покрытие.
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