Прокуратура взяла на контроль отсутствие уличного освещения в Прикамье

Прокуратура Губахи Пермского края нашла нарушения по безопасности дорожного движения в п. Углеуральский.

Как сообщает надзорное ведомство, ранее жители посёлка коллективно обратились в прокуратуру.

В ходе проверки выяснили, что на нескольких улицах нет света. В их числе — центральные — ул. 150 лет КУБ, ул. Комсомольская, ул. Железнодорожная, ул. Базовая, ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Черняховского, ул. Шахтера, ул. Луговая, ул. 2-я Коммунистическая и ул. Белинская.





Также прокуратура обнаружила, что в некоторых частях посёлка нет остановочных павильонов.