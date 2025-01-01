Прокуратура Прикамья потребовала от поставщика тепла привести в порядок сети На трубах есть следы коррозии и нет теплоизоляции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чусовом Пермского края прокуратура обязала поставщика тепла и горячей воды привести в порядок сети теплоснабжения.

По информации краевой прокуратуры, теплотрассы в п. Скальный, в Чусовом и п. Лямино находятся в плохом состоянии — у них нет теплоизоляции и имеются следы коррозии.





Чусовская городская прокуратура выявила нарушения в работе МУП «Гортеплоэнерго», поэтому директору муниципального предприятия неоднократно вносились представления. Директор организации не выполнил требования прокуратуры, и ведомство обратилось в суд.





Суд обязал предприятие восстановить теплоизоляцию и антикоррозионное покрытие теплосетей.





Решение суда в законную силу не вступило. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений предприятием.





Ранее также сообщалось , что в Соликамске в результате коммунальной аварии помещение кафе затопило кипятком. Благодаря участию судебных приставов, владелица заведения получила компенсацию около 700 тыс. руб. от муниципального предприятия за нанесённый ущерб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.