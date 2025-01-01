Алёна Бронникова Пермяки смогут планировать поездки на разных видах транспорта через единый хаб «Яндекс Go» запускает новый раздел Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Go"

Сервис «Яндекс Go» запустил в Перми новый раздел, с помощью которого можно быстро планировать поездки на разных видах городского транспорта. Как рассказали «Новому компаньону» в компании, у пользователей появилась возможность в одном окне строить и сравнивать маршруты, не переключаясь между вкладками и приложениями, а затем выбирать наиболее подходящий вариант.

По результатам исследования, в первом квартале 2025 года каждый месяц 74% горожан для совершения поездок использовали минимум два вида транспорта. Из этого числа респондентов 54% выбирали от трёх видов, 34% — от четырёх и более. Один вид транспорта использовали только 22% опрошенных.

«Хаб предлагает варианты маршрутов на всех видах общественного транспорта в городе, на такси, каршеринге и самокатах. Алгоритмы учитывают расстояние, время в пути, загруженность дорог, пересадки и стоимость проезда. Можно отфильтровать самые быстрые и выгодные маршруты или те, где меньше идти пешком. Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать такси, взять каршеринг или арендовать самокат», — уточняют в «Яндекс Go».

В планах у компании запустить в хабе возможность строить мультимодальные маршруты с сочетанием общественного транспорта и такси. Пользователям будут предлагать составные маршруты и удобную оплату таких поездок в приложении.

Ранее стало известно, что «Яндекс Go» не планирует в этом году расширять географию шеринга самокатов и велосипедов на Пермь.

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