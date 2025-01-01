Шеринг самокатов и велосипедов «Яндекс Go» не будет заходить в Пермь Но в мае откроется «Яндекс Лавка» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшем будущем жителям Перми не стоит ожидать появления сервиса проката электросамокатов и велосипедов «Яндекс Go». Информацию об этом предоставила пресс-служба компании в ответ на запрос издания «Пятница».

Как заявили в «Яндекс Go», в обозримой перспективе расширение географии сервиса за счёт Перми не предусматривается.

На текущий момент (2025 год) услуга шеринга от «Яндекс Go» функционирует в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Туле, Сочи, Новосибирске, Калуге и Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Перми планируется открытие «Яндекс Лавки». В настоящее время в Перми ведётся набор велокурьеров для осуществления доставки. Открытие «Лавок» намечено на май.

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