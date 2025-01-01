Алёна Бронникова В мае в Перми планируют запустить сервис доставки «Яндекс Лавка» Ведётся набор сотрудников Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено "Яндекс Лавкой"

В Перми планируют запустить сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома «Яндекс Лавка». Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, сервис откроет «Лавки» в Перми, Сочи и Воронеже собственными силами, по франшизе сервис начнёт работать в городах Подмосковья. Запуск запланирован на май. В данный момент в Перми ведётся поиск велокурьеров для работы в доставке. График работы свободный. Выплаты будут производить каждую неделю, новым соискателям обещают зарплату от 81 до 128 тыс. руб. в месяц.

«Яндекс Лавка» - российский сервис заказа готовой еды, продуктов и товаров для дома с локальных складов через мобильное приложение или сайт, является частью фудтех-направления «Яндекса». Работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Тюмени, Туле и Твери, а также под брендом Deli в Израиле.

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