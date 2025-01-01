Введён запрет на посещение семи лесничеств Прикамья Ограничение будет действовать с 4 по 8 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Пермского края, с 4 до 8 июня вводится запрет на посещение территорий Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очёрского, Кунгурского, Кишертского лесничеств в связи с установлением 4 класса пожарной опасности (высокая пожарная опасность).

На этих территориях временно ограничено посещение лесов. Исключение составляет сквозной проезд по дорогам общего пользования.

В ведомстве призывают жителей Прикамья сообщать информацию о лесных пожарах Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонки принимаются круглосуточно.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в министерстве природных ресурсов Пермского края обнародовали статистику пожаров с начала лесопожарного сезона. За это время произошло пять лесных пожаров на площади 1,62 га, при этом 80% возгораний было ликвидировано в первые сутки.









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