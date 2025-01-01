В Прикамье с начала сезона произошло пять лесных пожаров Последнее возгорание случилось в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В министерстве природных ресурсов Пермского края обнародовали статистику пожаров с начала лесопожарного сезона. За это время произошло пять лесных пожаров на площади 1,62 га, при этом 80% возгораний было ликвидировано в первые сутки.

Последней пожар случился 29 мая в Красновишерском лесничестве (0,26 га) на несанкционированной свалке. Возгорание ликвидировали за сутки. Причиной распространения огня стал человеческий фактор. Возгорание обнаружили с помощью системы ИСДМ Рослесхоз, а в тушении участвовали 10 человек.

Сейчас на территории региона организовано круглосуточное дежурство, авиа- и наземное патрулирование. За 5 млн га леса следят 70 видеокамер «Лесохранитель».

При обнаружении возгорания в краевом минприроды просят сообщать по телефонам: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, 8-800-100-94-00.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 28 мая по 1 июня на территории Пермского края действуют временные ограничения на посещение лесных массивов в Чайковском и Куединском лесничествах. Эти ограничения связаны с повышенной пожарной опасностью, которая достигла четвёртого уровня, что классифицируется как высокий риск возникновения лесных пожаров.

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