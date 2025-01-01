В Пермском крае до начала июня ввели ограничения на посещение лесов Это связано с повышенной пожарной опасностью Поделиться Твитнуть

С 28 мая по 1 июня действуют временные ограничения на посещение лесных массивов в Чайковском и Куединском лесничествах. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с повышенной пожарной опасностью, которая достигла четвёртого уровня, что классифицируется как высокий риск возникновения лесных пожаров.

В связи с этим с 28 мая по 1 июня вход на территорию двух лесничеств запрещён для всех, кроме транзитного проезда по общественным дорогам.

Отметим, краевые власти ранее предупреждали о высокой пожароопасности. Жителей призывали соблюдать особую осторожность при разведении костров. Также необходимо быть внимательными при использовании печей в банях и при обращении с открытым огнём в парках, лесах и сельхозугодьях.

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