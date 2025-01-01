В Прикамье на 10 межмуниципальных маршрутов вышли 48 новых автобусов Парк обновлён машинами Yutong, «Нефаз» и ГАЗ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на десяти межмуниципальных маршрутах появились 48 новых автобусов различной вместимости. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта, отметив, что данное обновление связано с заключением очередных пятилетних контрактов.

С начала июня 36 больших, 8 средних и 4 малых автобуса начали курсировать по маршрутам №150, 106, 104, 108, 148, 206, 611, 667, 700 и 502.

Новый транспорт обслуживает направления в Краснокамск, Кондратово, Гамово, п. Горный, аэропорт Большое Савино, а также обеспечивает доступность медицинских учреждений для жителей различных районов и округов. Маршруты соединяют Осу и Чернушку (№502), Ашап и Кунгур (№611), Суксун и Кунгур (№667), Уинское и Кунгур (№700).

Для работы на линии были приобретены новые автобусы Yutong, «Нефаз» и ГАЗ.

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков указал на недостатки прежней, до 2020 года, системы функционирования общественного транспорта, когда перевозчики работали на основании разрешений, а не контрактов, что препятствовало обновлению автопарка. Это приводило к использованию устаревших автобусов со средним возрастом более 20 лет, что негативно сказывалось на комфорте и безопасности перевозок.

Новая модель предполагает заключение брутто-контрактов, при которых перевозчики получают оплату за километраж, а не за количество пассажиров. Тарифы регулируются и ежегодно индексируются.

Контракты предусматривают требования к транспорту, включая системы видеонаблюдения, кондиционирования, информирования пассажиров и учёта пассажиропотока. Возраст транспорта не должен превышать одного года на момент заключения контракта.

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