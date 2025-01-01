В Перми за махинации с сим-картами задержаны работники салона мобильной связи Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

freepik.com

Полицейские задержали работника и руководителя одного из салонов оператора мобильной связи в Перми. Они подозреваются в совершении преступления, квалифицируемого ч. 3 ст. 272 УК РФ, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

По предварительной информации, руководитель предложил подчинённому активировать сим-карты без ведома клиентов для выполнения плана. Для реализации этой схемы они использовали персональные данные посторонних лиц и вносили изменения в базы данных.

Следователем Следственного Управления УМВД России по Перми инициировано уголовное дело. С мужчин 1999 и 2003 г.р. взята подписка о невыезде.

Подозреваемые признали свою вину. В настоящее время ведётся следствие.

Полиция напоминает, что передача личных данных третьим лицам может привести к серьёзным последствиям. Злоумышленники могут использовать конфиденциальную информацию для оформления кредитов на ваше имя и совершения других противоправных действий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.