В Прикамье посетитель ночного клуба набросился на директора заведения Он схватил её за волосы и ударил головой о стену Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мужчина, решивший проникнуть в ночной клуб в городе Чайковский (Пермский край), не заплатив за вход, спровоцировал конфликт. На просьбу охранников соблюдать установленные правила он отреагировал агрессивно. Перепалка с персоналом заведения продолжалась около трёх часов. В ситуацию вмешалась директор клуба, однако переговоры быстро перешли в рукоприкладство. В пылу ссоры посетитель схватил директора за волосы, ударил её головой о стену и пригрозил физической расправой.

Пострадавшая обратилась в суд на дебошира и выиграла дело. Мужчину 1993 г.р. признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или нанесения тяжкого вреда здоровью». Помимо ограничения свободы, суд обязал его компенсировать моральный вред потерпевшей в размере 70 тыс. руб.

Исполнительный лист по данному решению поступил в отдел судебных приставов по городу Чайковскому. Несмотря на официальные уведомления о последствиях неисполнения, должник игнорировал вызовы в службу и не предпринял никаких мер для добровольной оплаты долга.

Тогда приставы перешли к принудительному взысканию. Были арестованы банковские счета должника, и с его заработной платы начали удерживать средства в счёт погашения долга. Кроме того, на его автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE был наложен запрет на регистрационные действия, что исключило возможность продажи или переоформления транспортного средства. К сумме долга добавился исполнительский сбор за уклонение от добровольной оплаты. В конечном итоге судебное решение было выполнено в полном объёме, и исполнительное производство завершилось фактическим исполнением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.