Алёна Бронникова Пермь оказалась в лидерах по росту цен за квадратный метр «вторички» За месяц стоимость выросла на 2,2% Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Пермь заняла первое место в рейтинге городов-миллионеров по росту медианной цены за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости. За апрель и май показатель вырос на 2,2%, до 108 тыс. руб.

По данным «Яндекс Недвижимость», медианная стоимость готового жилья в столице Прикамья составила 5,2 млн руб. Количество доступных предложений на рынке увеличилось на 7,9%, медианная площадь составила 47,1 кв. м.

В числе городов с самым значительным удорожанием «квадрата», помимо Перми, оказались Москва (+1,5%, до 364 тыс. руб.) и Воронеж (+1%, до 107 тыс. руб.). Наиболее заметное снижение наблюдалось в Уфе (-1,4%, до 119 тыс. руб.), Самаре (-0,8%, до 116 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (-0,5%, до 123 тыс. руб.).

Городами с самыми дорогими квадратными метрами «вторички» стали Москва, Санкт-Петербург (215 тыс. руб.) и Казань (186 тыс. руб.), с самыми доступными — Волгоград (96 тыс. руб.), Челябинск (100 тыс. руб.) и Омск (106 тыс. руб.).

В компании подсчитали, что стоимость «квадрата» за месяц в самых крупных российских городах стагнировала. В среднем показатель вырос всего на 0,2% и составил 142 тыс. руб. Объём предложения показал снижение в среднем на 0,7% по всем локациям. Эксперты связывают это с сезонностью и ожиданиями решения Центробанка по ключевой ставке.

Ранее аналитики рассказали, что за пять лет стоимость квадратного метра «вторички» в Перми выросла почти в два раза. Если весной 2020 года она составляла в среднем 61 тыс. руб., то к весне 2025-го выросла до 113,9 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.