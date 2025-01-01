Алёна Бронникова За пять лет стоимость «вторички» в Перми выросла почти в два раза Цена за «квадрат» в 2025 году составила 113 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

За пять лет на вторичном рынке недвижимости Перми стоимость квадратного метра выросла почти в два раза — на 87%. Как подсчитали эксперты «Циан.Аналитики», в среднем весной 2020 года цена за «квадрат» составляла 61 тыс. руб., к весне 2025 года она выросла до 113,9 тыс. руб.

Для исследования были проанализированы средние цены за квадратный метр на вторичном рынке весной текущего и весной 2020 годов в городах с населением более 100 тыс. человек.

В среднем по изученным 170 городам стоимость выросла в два раза. Рост зафиксирован во всех локациях. Минимальный, до 50%, — в Нефтеюганске, Южно-Сахалинске, Нижневартовске, Москве, Владивостоке, Ханты-Мансийске, Березниках и Салавате. Эксперты говорят, что в этих городах (за исключением последних двух) цены были на высоком уровне, поэтому наращивать их оказалось сложнее.

Заметнее всего цены выросли в Кисловодске — почти в четыре раза, Дербенте — в три раза, Ессентуках, Каспийске, Бийске, Пятигорске, Челябинске, Майкопе и Улан-Удэ — более чем в 2,5 раза. Большинство локаций находятся на юге России, и поэтому пользовались высоким спросом.

Среди 16-ти городов-миллионеров Пермь заняла 12-е место по росту цен. Первые строчки заняли Челябинск (+157%, цена за «квадрат» выросла до 109,1 тыс. руб.), Казань (+133%, до 199,1 тыс. руб.) и Омск (+133%, 115 тыс. руб.). Последние — Москва (+41%, 352,5 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербург (+70%, 231,9 тыс. руб.) и Уфа (+81%, 131,4 тыс. руб.).

Города Прикамья с населением от 100 до 500 тыс. человек оказались также на последних строчках рейтинга. В Октябрьском цены выросли за пять лет на 63%, с 47,4 тыс. в 2020 году до 77,3 тыс. руб. за кв. м. В Березниках — на 48%, с 39,8 до 58,9 тыс. руб.

Как сообщал «Новый компаньон», в Перми разрыв цен между новостройками и «вторичкой» в Перми достиг 41%. По данным на май 2025 года, квадратный метр в новостройке стоит в среднем 162 тыс. руб. Показатель растёт с 2021 года.

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