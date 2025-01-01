Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» в Перми достиг 41% Новое жильё дорожает более быстрыми темпами Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Аналитики «Циан» продолжают отслеживать изменения стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости в крупнейших российских городах. Разница в ценах между этими двумя сегментами продолжает расти. Например, в Перми, по данным на май 2025 года, квадратный метр в новостройке стоит в среднем уже на 41% больше, чем квадратный метр готового жилья (162 тыс. против 114,6 тыс. руб.).

В большинстве крупных городов цены на первичном рынке превысили цены на вторичном рынке уже в 2021 году. Ранее, почти повсеместно, вторичное жильё стоило дороже первичного из-за возможности немедленного заселения. Однако в последние годы, благодаря более быстрому росту цен (в том числе из-за программ льготной ипотеки), новостройки стали дороже. Кроме того, с внедрением эскроу-счетов исчезла необходимость устанавливать крайне низкие цены на старте продаж для привлечения инвестиций в проект. В среднем по рассматриваемым 35 городам (с численностью населения от 500 тыс. человек) 5 лет назад первичка была на 4% дешевле вторички, 3 года назад — уже на 13% дороже, год назад — на 15% дороже, а теперь разрыв увеличился до 23%.

На сегодняшний день лишь в двух из 35 городов вторичный рынок дороже первичного — это Ставрополь (где большинство новостроек расположены на окраинах) и Махачкала (где предложение новостроек ограничено, что приводит к частым изменениям ситуации — в 2024 году «вторичка», напротив, была дешевле). Год назад таких городов было три (Ставрополь, Севастополь и Самара), а 5 лет назад — 22.

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