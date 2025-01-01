Алёна Бронникова Медианная зарплата в вакансиях Прикамья в мае составила 62 тысячи рублей На рынке труда наблюдается умеренная конкуренция Поделиться Твитнуть

В Прикамье медианная предлагаемая зарплата немного превысила ожидаемый уровень и составила 62,3 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики hh.ru, по итогам исследования вакансий, размещённых на платформе в мае.

«Медиана предлагаемой зарплаты в Пермском крае по итогам мая составила 62,3 тыс. руб. и оказалась чуть выше ожидаемой, которая остаётся на уровне 60 тыс. руб. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 75 тыс. руб.», — сообщили в компании.

Среди тенденций отмечается снижение активности работодателей — 17,1 тыс. новых вакансий в мае (-25% по сравнению с АППГ) и рост активности соискателей — 89,6 тыс. обновлённых и созданных в мае резюме (+31% к АППГ). Также наблюдается умеренная конкуренция среди тех, кто ищет работу на территории региона. Так, на одно предложение приходится 5,2 резюме (-0,2 пункта за месяц), при этом по сравнению с общероссийским уровнем показатель ниже на 0,4 пункта.

Ранее сообщалось, что 56% соискателей в Пермском крае недовольны предлагаемым уровнем зарплат в вакансиях. Почти треть (27%) обращают внимание на отсутствие информации о зарплатах в описаниях вакансий.

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