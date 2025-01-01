Соискатели работы в Прикамье пожаловались на низкий уровень зарплат в вакансиях Найти работу также мешает неуверенность в своей квалификации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому hh.ru, в Пермском крае 44% соискателей активно заняты поиском работы, а 8% ищут подработку, но, несмотря на их готовность к переменам, они сталкиваются с рядом препятствий.

Главная трудность, с которой сталкиваются соискатели в Пермском крае, — это невысокий уровень предлагаемой оплаты труда, на что указали 56% опрошенных. Почти треть (29%) испытывают неуверенность в своей квалификации и опыте для желаемых должностей. 27% респондентов отмечают отсутствие информации о заработной плате в описаниях вакансий, и столько же жалуются на редкие ответы от потенциальных работодателей.

Более того, 23% жителей Пермского края стремятся к смене карьерного пути, но их останавливает небольшой трудовой стаж, а 17% опасаются не найти более выгодное предложение, чем их текущая занятость.

Примечательно, что на низкие зарплаты в объявлениях о работе чаще всего обращают внимание юристы (62%), сотрудники административного сектора (55%) и представители сферы искусства и СМИ (51%). В то же время, наибольшие сомнения в собственных навыках испытывают специалисты в области информационных технологий (44%), а наименьшие — медицинские работники и фармацевты (12%). Страх не найти работу лучше нынешней больше всего свойствен финансистам (37%), HR-менеджерам (31%) и руководителям высшего звена (30%).

В числе других распространённых проблем и опасений были названы отказы из-за возраста (15%), нечёткие требования в вакансиях (15%), отсутствие возможности удалённой работы (13%) и ограниченное количество вакансий по специальности (12%). Также 12% участников исследования не знают, с чего начать поиск.

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