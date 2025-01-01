Направленные на патриотическое воспитание проекты в Пермском крае получат 19,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

ТАСС

В Пермском крае 19,2 млн руб. будет направлено на реализацию проектов, ориентированных на патриотическое воспитание. Данные опубликованы на сайте Фонда грантов губернатора Пермского края.

Всего в 2025 году 18 проектов, нацеленных на «Патриотическое и военно-патриотическое воспитание», стали победителями конкурса, организованного фондом.

Среди отобранных инициатив можно выделить проекты «Ворошиловский стрелок», получивший поддержку в 1,6 млн руб.; «На стругах Ермака: начало похода» с финансированием в 2,9 млн руб.; «Подари свой час для Победы. Время технологий», которому выделено тоже 2,9 млн руб.; и «В память о СВОих», получивший 933,2 тыс. руб. Эти проекты посвящены сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и оказанию поддержки участникам СВО.

Кроме того, 2,9 млн руб. будут предоставлены АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» для организации военно-спортивного лагеря, проводимого военно-патриотическим центром «Боец».

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