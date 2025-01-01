Из Прикамья вывезли более 129 тысяч кубометров лесопродукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 31 мая 2025 года из Пермского края было отправлено 129,15 тыс. кубометров лесопродукции в различные регионы России, что сопоставимо с показателями того же периода 2024 года (125,73 тыс. кубометров). Продукция направлялась в Московскую, Челябинскую, Самарскую, Тюменскую, Астраханскую области, а также в Удмуртскую Республику, Татарстан и Башкортостан.

28 мая 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль 2 тыс. кубометров лесопродукции на территории Пермского края, предназначенной для отправки в Астраханскую область.





Вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные испытания не выявили карантинных вредных организмов, и продукция соответствовала фитосанитарным требованиям.

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