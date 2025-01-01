Пермяки рассказали, какие слова их раздражают в вакансиях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно 40% жителей Перми отметили, что некоторые фразы в объявлениях о трудоустройстве вызывают у них раздражение. Об этом сообщает портал SuperJob.

Так, 16% респондентов признались, что, увидев в вакансии слово «многозадачность», понимают, что их ждёт чрезмерная нагрузка: «Это значит, что из вас хотят сделать человека-оркестр, выполняющего чужие обязанности»; «Вам придётся делать всё самостоятельно, но зарплата будет расти у всех, кроме вас».





В тройке наименее любимых фраз также оказались «стрессоустойчивость» (14%, особенно на тех работах, где не предполагается нервного напряжения) и «дружный коллектив» (9%, так как в таких компаниях зачастую всё обстоит наоборот, считают опрошенные).





Фраза «конкурентоспособная зарплата» без конкретной суммы вызывает негатив у 8% опрошенных. Словосочетание «амбициозная компания» надоело 7%. Ещё 4% респондентов отвергают англицизмы (такие как тимбилдинг, митап, девелопер и т.д.), а ещё столько же не приемлют различные аббревиатуры как на русском, так и на английском (sku, cv, B2B, B2C, KPI, SEO и проч.).





Кроме слов, 7% участников опроса отметили, что их раздражает содержание вакансий. Соискатели недовольны, когда зарплата указана «по договорённости» (25%) или когда требования к опыту работы кажутся завышенными (20%). Также их не устраивает слишком краткое описание обязанностей или деятельности компании (13%), обещание связаться в случае отсутствия контактов организации (10%) и указание зарплаты до вычета налогов (6%).

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