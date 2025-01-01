Пермяков предупредили о беспилотнике над городом 4 июня Его полёт санкционирован Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

В Перми в среду, 4 июня, запланирована аэровидеосъемка городских территорий с использованием дрона. Об этом проинформировали в городской администрации, обратившись к горожанам с просьбой не беспокоиться.

Видеосъёмка охватит следующие места: городскую эспланаду (участок ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Куйбышева); Слудскую горку (ул. Петропавловская, Ленинский район); ул. Ленина (Дзержинский и Ленинский районы); Комсомольский проспект (Ленинский и Свердловский районы); ул. Сибирскую (Ленинский и Свердловский районы); участки, включённые в проект «Зелёное кольцо», в том числе речные долины Егошихи и Данилихи.

Представители муниципалитета подчеркнули, что все действия согласованы с компетентными инстанциями, получены все необходимые разрешения.

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