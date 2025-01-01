Все районы Перми останутся без холодной воды в июне Отключения начнутся с 6 июня Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В семи районах Перми ожидаются отключения водоснабжения из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ до конца июня. Список адресов, которые временно останутся без холодной воды, опубликовал «Новогор-Прикамье».

В пятницу, 6 июня, приостановят водоснабжение на сутки для жителей домов № 87, 93, 95 по ул. Монастырской и № 94, 96 по ул. Советской.





В выходные, с 7 по 8 июня, без холодной воды останутся здания по ул. Анри Барбюса, 43, ул. Грачёва, 19 и ул. Ким, 2. Также 7 июня, с 10:00 до 19:00 не будет холодной воды на улицах Калинина, 74, Светлогорская, 15А, 17, 19, 21, Юнг Прикамья, 3, 41.





Следующие отключения начнутся 10 июня. Без холодного водоснабжения останутся жители домов № 32, 36Б, 44 по ул. Адмирала Ушакова, № 35, 62 по ул. Каляева, кроме того, отключат воду на ул. Капитанская, 58А и ул. Волгодонская, 5. Воды по этим адресам не будет до 11 июня. Также 10 июня на сутки приостановят водоснабжение на ул. Ленина, 15, ул. Максима Горького, 15, 18, 22, 22А и Петропавловская, 16А, 18.





В середине месяца, с 13 по 14 июня, не будет холодной воды на ул. Яблочкова, 38.





Отключение коснётся и Орджоникидзевского района — 13 мая приостановят водоснабжение на сутки в зданиях № 83, 85, 85А, 87, 87/1, 89, 89А, 95 по ул. Кабельщиков, № 83, 85, 85А, 87, 87/1, 89, 89А, 95 по ул. Карбышева, № 74, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 78/1, 78/2, 78/3, 78А, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88А по ул. Луговского, 134, 136, 3 и № 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74А, 75, 76 по ул. Репина.





Затем 16 июня без холодного водоснабжения на сутки останутся жители домов по ул. Газеты Звезда, 46, ул. Тимирязева, 57, 59 и ул. Швецова, 37, 46, 48, а также на ул. Крупской, 57А, ул. Макаренко, 40, 44 и ул. Студенческая, 11, 13, 9.





Планируется отключения на сутки и 17 июня — без холодной воды останутся жители домов № 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 8 по ул. Академика Вавилова, № 16А, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 24А, 26, 26/1 по ул. Малкова, № 1, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 9А, 9Б по ул. Рабочая и на ул. Космонавтов, 106, 108.





« Новогора ». В конце месяца (с 21 по 22 июня) более чем 300 домов в Индустриальном районе останутся без холодного водоснабжения. Полный список адресов можно найти на официальном сайте

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