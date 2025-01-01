Алёна Бронникова Учредители обанкротившегося молокозавода в Прикамье оспорили его продажу на торгах Суд отменил декабрьское решение кредиторов по данному вопросу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Прикамья в мае рассмотрел заявление учредителей обанкротившегося производителя молочной продукции ООО «Великоленское» Михаила Трушникова М.А. и ООО «Инвестиции и консалтинг» о признании недействительным решения декабрьского собрания кредиторов о реализации имущества предприятия на торгах. Информация опубликована в картотеке суда.

Обращение поступило в суд в конце декабря, принято к рассмотрению в январе. Заявители потребовали отменить решения по двум вопросам: утверждение положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника и выборе формата последующих собраний кредиторов.

Сумма требований на дату собрания составляла 39,4 млн руб. Требования кредиторов, подлежащие учёту для целей голосования на собраниях кредиторов, — 29,4 млн руб. В собрании участвовали кредиторы с суммой требований 20,2 млн руб. (68,8% от общего количества голосов). По обоим вопросам решения приняты большинством голосов присутствующих: 51,8 и 75,28% соответственно.

По вопросу о продаже имущества заявители указали на определение заниженной начальной стоимости, без оценки всего имущества. Начальная цена лота была определена в 34 млн руб. на основании отчёта конкурсного управляющего. Суд установил, что в имущественный комплекс входит недвижимость, оборудование, транспортные средства и спецтехника, товарно-материальные ценности и поголовье скота, однако подробный перечень в составе лота отсутствует.

«С учётом представленных документов судом установлено, что оценка стоимости имущества и имущественных прав должника произведена в отношении части имущества. Таким образом, оценка имущественного комплекса должника в целом отсутствует. Такой комплекс должен быть оценён отдельно, как единая система взаимосвязанных элементов. С учётом того, что оценка имущества должника и, прежде всего, имущественного комплекса ООО «Великоленское», вопреки требованиям ст. 130 Закона о банкротстве, не была произведена, то решение собрания кредиторов об утверждении порядка продажи в части начальной цены не соответствует законодательству», — сообщается в определении.

Кроме того, суд посчитал, что принятие предложенного порядка продажи имущества могло бы повлиять на наполнение конкурсной массы и отразиться на полноте удовлетворения требований кредиторов. С учётом всех фактов суд пришёл к выводу, что соответствующее решение собрания кредиторов нарушает права кредиторов и участника общества, и признал данное решение недействительным.

В удовлетворении остальной части заявления отказано. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, ООО «Великоленское» было признано банкротом в 2024 году. В отношении компании открыто конкурсное производство. Имущественный комплекс был выставлен в январе 2025-го на продажу. Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Сергей Клыков. Однако, по данным электронной площадки «Россия онлайн», торги были приостановлены 24 февраля.

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