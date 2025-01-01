Алёна Бронникова Обанкротившийся молокозавод в Пермском крае выставлен на продажу за 34 млн рублей Аукцион состоится 28 февраля Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Имущественный комплекс производителя молочной продукции в Пермском крае ООО «Великоленское», признанного банкротом, выставлен на продажу за 34 млн руб. Объявление о проведении торгов было опубликовано на портале «Федресурс» 19 января. Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Организатором торгов выступает арбитражный управляющий Сергей Клыков. Предприятие, расположенное в с. Ленск Кунгурского округа, продаётся как имущественный комплекс. Торги в виде аукциона с открытой формой представления цены состоятся 28 февраля, приём заявок на участие завершается 25 февраля. Начальная цена — 34 млн 39 тыс. руб. Шаг — 5%. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену.

Напомним, ООО «Великоленское» было признано банкротом в 2024 году. В отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на полгода. Общая задолженность предприятия перед кредиторами составила 34,3 млн руб., однако к концу января 2024-го сумма снизилась до 16,4 млн руб.

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