Молокозавод в Пермском крае признан банкротом Арбитражным управляющим был назначен Сергей Клыков Поделиться Твитнуть

YouTube

Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Великоленское», производителя молочной продукции, банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на полгода, арбитражным управляющим был назначен Сергей Клыков. Первым об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Общая задолженность предприятия перед кредиторами составила 34,3 млн руб., однако к концу января сумма снизилась до 16,4 млн руб. Согласно информации управляющего, валовой доход ООО «Великоленское» за 2023 год составил 61,04 млн руб., при убытке в размере 3,6 млн руб.

ООО «Великоленское» специализируется на производстве молочной, мясной и зерновой продукции, а также развивает агродеревню «Степаново Городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и Консалтинг». В октябре 2020 года компания была направлена на процедуру наблюдения, а в апреле 2021 года она перешла под внешнее управление. Общая сумма кредиторской задолженности компании на тот момент составляла 80 млн рублей. 16 января 2024 года собранием кредиторов было принято решение о введении в отношении должника конкурсного производства.

На судебном заседании Михаил Трушников указал на наличие достаточного имущества у должника для полного погашения требований кредиторов. План внешнего управления предусматривал реализацию активов, не задействованных в производстве. Однако внешним управляющим не были приняты меры, направленные на преодоление финансового кризиса, в том числе предусмотренные планом внешнего управления, по мнению Трушникова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.