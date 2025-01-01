Алёна Бронникова Полиция Пермского края подвела итоги операции по изъятию незаконного оружия Возбуждено 11 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полиция Прикамья рассказала об итогах майского оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», которое проводится с целью изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Операция позволяет выявлять и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

«Сотрудниками уголовного розыска, патрульно-постовой службы, участковыми уполномоченными, госавтоинспекторами проверены 1 333 владельца огнестрельного оружия и 278 ранее судимых граждан, находящихся на учёте в полиции, а также 4 077 транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция изъяла из незаконного оборота 60 единиц оружия, 1 270 патронов различного калибра, более 3 300 гр пороха. По результатам операции выявлено 31 административное правонарушение, а также принято решение о возбуждении 11 уголовных дел (ст. 222, 222.1, 223 УК РФ) за незаконные приобретение, передачу, хранение и изготовление оружия и боеприпасов.

В апреле по результатам аналогичного мероприятия было изъято 76 единиц огнестрельного оружия, 1 144 патрона разных калибров и почти 3 кг пороха. Возбуждено 23 уголовных дела и зафиксировано 21 административное правонарушение.

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