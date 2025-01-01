В Прикамье один из пострадавших в ДТП детей находится в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

В Министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали состояние двоих детей и молодой женщины, попавших в ДТП в Чайковском округе 31 мая.

Все трое в настоящее время продолжают стационарное лечение. Состояние женщины и одного ребенка оценивается как средней тяжести, состояние второго ребенка — тяжёлое, сообщили в ведомстве.

Напомним, авария случилась в 21:30 на 2 км автодороги Степаново—Ваньки. По трассе двигался «Фольксваген Поло». За рулём была женщина 1999 г.р. Предварительно, она не справилась с управлением, съехала с дороги в правый кювет, в результате автомобиль опрокинулся. В автоаварии погиб несовершеннолетний пассажир 2009 г.р., а водитель и два ребёнка 2019 и 2011 г.р. госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель не имела водительского удостоверения.

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