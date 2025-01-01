Власти Перми требуют снести киоски у ТЦ «Шоколад» Дело рассматривает арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с иском к ИП Каландаров А. К., ООО «Верт» и ООО «Дом строй». Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пермского края, власти требуют демонтировать павильоны «Шаурма» и «Цветы». Объекты расположены на ул. Героев Хасана, 105, рядом с ТЦ «Шоколад».

Власти настаивают на демонтаже павильонов в течение 10 дней после положительного решения суда. В случае неисполнения решения суда администрация просит взыскать с ИП Каландаров А. К., ООО «Верт» и ООО «Дом строй» неустойку в размере 15 тыс. руб. за каждый день задержки.





В случае неисполнения ответчиками решения суда администрация готова самостоятельно снести объекты.





По ходатайству администрации суд ввёл ограничительные меры для ИП Каландаров А. К. — ему запрещено распоряжаться павильонами «Шаурма» и «Цветы» до вступления решения в законную силу.





Заявление администрации принято к рассмотрению, слушание назначено на 17 июня 2025 года.

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