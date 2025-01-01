В Прикамье погиб упавший с высоты рабочий Государственная инспекция труда начала расследование Поделиться Твитнуть

фото: freestockcenter

freepik.com

Трагический инцидент произошёл с сотрудником пермского предприятия «ПрофКонсалтИнвест», специализирующегося на строительстве жилых и коммерческих объектов и выполняющего кровельные работы по субподряду: 1 июня 2025 года, примерно в 21:30, бетонщик 1975 г.р., занимавшийся устройством кровли, сорвался с высоты и скончался от полученных травм. Государственная инспекция труда начала расследование обстоятельств гибели рабочего.

В данный момент создаётся комиссия для расследования несчастного случая, задача которой — выяснить все обстоятельства и причины, приведшие к гибели работника.

Производится осмотр места происшествия, изучаются документы, касающиеся трудовой деятельности погибшего, опрашиваются свидетели.

«В случае выявления нарушений норм охраны труда будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности виновных», — сообщил Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по охране труда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.