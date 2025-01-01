Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская театральная компания «НМХТ» отправляется в мировой тур
В честь 10-летия театр «немхат» проводит ребрендинг
Как сообщает пермская театральная компания «немхат», отныне она называется «НМХТ». Этот ребрендинг негосударственный театр проводит в честь своего 10-летия.
Смена наименования является частью большого юбилейного проекта «НМХТ10», куда входят гастрольный тур по городам России и зарубежья, серия премьер, а также открытие филиалов в Москве и Санкт-Петербурге.
Тур стартовал во Владивостоке 29 мая показом экспериментального балета «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (16+). Далее маршрут пройдёт через Нижний Новгород, Самару, Москву, Санкт-Петербург и закончится на Камчатке в октябре. В программе тура и известные хиты компании, и премьерные постановки.
В течение года «НМХТ» примет участие в нескольких фестивалях: в проекте Евгения Миронова «Горький+» на фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде, на Международном Дягилевском фестивале в Перми, на фестивалях «Погружение» и «Горизонт» на Дальнем Востоке, в проект «Ведём себя культурно» на городской эспланаде Перми в рамках летнего фестиваля «Город встреч».
Особое событие — 100-часовой фест-марафон про коми-пермяцкое «ЛЮБИТÖМ» (12+), который пройдёт в Перми, Москве и Санкт-Петербурге.
«НМХТ» открывает два постоянных филиала — в Москве и Санкт-Петербурге, которые позиционируются как экспериментальные платформы для старых и новых проектов, которые будут разворачиваться на уникальных площадках обеих столиц.
Юбилейная программа завершится в декабре премьерой на сцене Пермского театра оперы и балета.
В начале 2026 года «НМХТ» планирует международный тур с тремя проектами, один из которых будет представлен на коми-пермяцком языке.
Компания «немхат» была основана Александром Шумилиным как студенческий театр при Пермском медицинском университете. Со временем театр стал одним из ведущих экспериментальных коллективов Перми и дважды участвовал в конкурсе «Золотой маски».
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