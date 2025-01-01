Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская театральная компания «НМХТ» отправляется в мировой тур В честь 10-летия театр «немхат» проводит ребрендинг Поделиться Твитнуть

"Я танцую, пока ты смотришь на меня"

Министерство культуры Пермского края

Как сообщает пермская театральная компания «немхат», отныне она называется «НМХТ». Этот ребрендинг негосударственный театр проводит в честь своего 10-летия.

Смена наименования является частью большого юбилейного проекта «НМХТ10», куда входят гастрольный тур по городам России и зарубежья, серия премьер, а также открытие филиалов в Москве и Санкт-Петербурге.

Тур стартовал во Владивостоке 29 мая показом экспериментального балета «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (16+). Далее маршрут пройдёт через Нижний Новгород, Самару, Москву, Санкт-Петербург и закончится на Камчатке в октябре. В программе тура и известные хиты компании, и премьерные постановки.

В течение года «НМХТ» примет участие в нескольких фестивалях: в проекте Евгения Миронова «Горький+» на фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде, на Международном Дягилевском фестивале в Перми, на фестивалях «Погружение» и «Горизонт» на Дальнем Востоке, в проект «Ведём себя культурно» на городской эспланаде Перми в рамках летнего фестиваля «Город встреч».

Особое событие — 100-часовой фест-марафон про коми-пермяцкое «ЛЮБИТÖМ» (12+), который пройдёт в Перми, Москве и Санкт-Петербурге.

«НМХТ» открывает два постоянных филиала — в Москве и Санкт-Петербурге, которые позиционируются как экспериментальные платформы для старых и новых проектов, которые будут разворачиваться на уникальных площадках обеих столиц.

Юбилейная программа завершится в декабре премьерой на сцене Пермского театра оперы и балета.

В начале 2026 года «НМХТ» планирует международный тур с тремя проектами, один из которых будет представлен на коми-пермяцком языке.

Компания «немхат» была основана Александром Шумилиным как студенческий театр при Пермском медицинском университете. Со временем театр стал одним из ведущих экспериментальных коллективов Перми и дважды участвовал в конкурсе «Золотой маски».

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