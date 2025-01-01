Алёна Бронникова Спонсором пермского футбольного клуба стал инвестор экотехнопарка Решение принято для поддержания экологической обстановки в Прикамье Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар Пермь» нашёл нового спонсора. Как рассказали в пресс-службе клуба 2 июня, договор был заключён с экологической компанией «ЭкоЭкспертГрупп». Бренд компании будет представлен на матчах и внешних мероприятиях клуба. Основной целью решения в пресс-службе ФК назвали поддержание экологической обстановки в Прикамье.

«Для нас это важное партнёрство. Клуб следует курсу РФС и УЕФА по масштабированию информационной кампании об экологии, которая рассказывает о способах снизить негативное воздействие жизнедеятельности человека на окружающую среду. Вместе мы будем внедрять и продвигать принципы ответственного отношения к природе — как на стадионе, так и за его пределами», — прокомментировал президент «Амкара» Дмитрий Мартынов.

Московское ООО «ЭкоЭкспертГрупп» выступило инициатором инвестпроекта в Перми по созданию экотехнопарка. Объект построят до 2030 года на ул. Промышленной, он будет предназначен для вторичной переработки строительных и промышленных отходов. Проект получил статус приоритетного. Общий объём инвестиций составит 120 млн руб.

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