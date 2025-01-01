В Перми ликвидировано ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» Арбитражный суд Пермского края официально закрыл дело о банкротстве предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прекратило свое существование федеральное государственное унитарное предприятие «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Согласно информации, размещённой на специализированном онлайн-ресурсе «Чекко», занимающемся проверкой деловых партнёров, официальная дата ликвидации завода — 30 мая. Основанием для прекращения деятельности юридического лица послужило решение арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Ранее, в апреле, Арбитражный суд Пермского края официально закрыл дело о банкротстве в отношении ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Процедура несостоятельности продолжалась около двух десятилетий, в течение которых предприятие пережило различные этапы, включая наблюдение, внешнее управление, попытки заключения мирового соглашения и, наконец, конкурсное производство.

В конце 2023 года АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор» приобрело завод на аукционе за 725 млн руб.





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