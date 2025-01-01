Алёна Бронникова Магнитная буря накрыла Пермский край Интенсивность снизится к воскресенью Поделиться Твитнуть

Пермский край 1 июня накрыла магнитная буря мощностью 7 баллов из 10. По данным платформы Time-in, показатель определяется как «жёсткий геомагнитный шторм». В понедельник, 2 июня, интенсивность снизилась и удерживается на уровне 4-6 баллов — от уровня малой до сильной геомагнитной бури.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 1 июня наблюдалась очень сильная буря мощностью 8 баллов (G4), к 2 июня уровень снизился до 7 (G3). Индекс солнечной активности F10.7 равен 155, что соответствует повышенному уровню.

По прогнозу геомагнитной обстановки в Перми, в течение всей недели уровень магнитных бурь будет составлять около 4 баллов, а 8 и 9 июня снизится до 2, что соответствует уровню небольших возмущений. При этом на следующей неделе интенсивность снова начнёт расти и достигнет к 12-13 июня 6 баллов.

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