На СВО погиб житель Прикамья Игорь Красных С ним простятся 3 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Как сообщили в администрации Нытвенского муниципального округа, во время специальной военной операции погиб новоильинец Игорь Красных. Об этом говорится на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Обстоятельства гибели военнослужащего не называются. Известно лишь, что он служил в десантно-штурмовом подразделении. В последний путь солдата проводят 3 июня.

Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме досуга п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36), а гражданская панихида — в 11:00.

В администрации округа принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», на этой неделе в Пермском крае простятся с многодетным участником СВО Виталием Белослудцевым из Верещагино. Мужчина погиб ещё в августе 2023 года.





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